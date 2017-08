Vrouwen Excelsior Barendrecht klaar voor eredivisie

Vrijdag spelen de vrouwen van Excelsior Barendrecht de eerste wedstrijd uit haar bestaan. In de eredivisie openen zij met een thuiswedstrijd tegen PSV. Alles is voor hen onbekend. Het eigen niveau, dat van de tegenstanders en bijvoorbeeld de publieke belangstelling.

In aanloop naar de ouverture ging RTV Rijnmond langs bij de ploeg van trainer Sander Luiten. "Aanvallen als het kan, verdedigen als het moet", vat hij het strijdplan van de vrouwen samen. Zoï van de Ven is een van de weinige speelsters met ervaring in de eredivisie. Zij is overgekomen van FC Twente. "Met school ging het daar lastig en privé ook. M'n opa en oma overleden en ik wilde weer in de buurt wonen", zegt het pas 17-jarige talent uit Nieuw Beijerland.

Excelsior Barendrecht wierf spelers uit open selectiedagen. Solange de Smit bijvoorbeeld. Zij speelde vorig seizoen voor KAA Gent in België, maar wilde dolgraag in de Nederlandse eredivisie spelen. "Op die selectietrainingen zag je veel niveauverschil. Ik ben blij dat ik een positieve mail ontving."

Excelsior-PSV is aanstaande vrijdag om 19.30 uur. De wedstrijd wordt gespeeld in het Van Donge en De Roo stadion. De entree is 5 euro.