Een nieuw begin op het Vak College Hillegersberg

Meer dan dertig leerlingen van de voormalige groenopleiding van het Wellantcollege in Rotterdam zijn het nieuwe schooljaar begonnen op het nieuwe Vak College Hillergersberg. De school biedt speciaal voor deze studenten groenvakken aan.

Brenda Pijpers en Julie Bresser zijn blij met hun nieuwe school, al vonden ze het heel vervelend om de overstap te maken. "We voelden ons heel erg thuis op het Wellantcollege en kenden daar veel mensen. Nu moeten we helemaal opnieuw beginnen," vertelt Julie.

Ook voor het Vak College zelf staat dit jaar in het teken van een nieuw begin. De vmbo opleiding is nieuw en het pand waarin de school zit, is kortgeleden opgeleverd. ""De latex is nog maar net droog. We zijn er vorige week pas ingetrokken," zegt directeur Kees de Haij.

Volgens de Haij is het Vak College een vmbo school nieuwe stijl. "Wij bieden alleen het profiel dienstverlening en producten aan." De leerlingen kunnen dit profiel zelf invullen door allerlei beroepsgerichte vakken te kiezen. Ze zitten dus niet al heel jong aan een bepaalde beroepsrichting vast.

"Door steeds andere vakken te kiezen, kunnen ze straks op het mbo gefundeerd een richting kiezen die gebaseerd is op allerlei ervaringen." Een keuze gebaseerd op ervaringen moet leiden tot minder uitval op het mbo. "Wat dat is een groot probleem en daar kunnen wij ze hier bij helpen," besluit de Haij.

De nieuwe manier van lesgeven, heeft ook Brenda en Julie geïnspireerd tot het maken van andere keuzes. Ze kwamen voor de groene vakken, maar Brenda begint het nieuwe jaar met de module 'fashion' en Brenda heeft gekozen voor "gezondheidszorg. "En dat is heel leuk", zegt ze lachend.