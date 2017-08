Verdachte van terreurdreiging niet welkom op zijn school

Het gebied bij de Maassilo, nadat het concert van Allah-Las was gecanceld

De 22-jarige verdachte van de terreurdreiging bij de Maassilo in Rotterdam is voorlopig niet welkom op de Avans Hogeschool in Breda, waar hij studeert.

Hij moet uit de buurt blijven met het oog op de gevoelens van veiligheid van andere studenten en de medewerkers. De school wil eerst met hem praten. De verdachte, die Integrale Veiligheid studeert, zit op dit moment achter slot en grendel. De rechter beslist woensdag of zijn voorarrest verlengd wordt. Door een app van Jimmy F. uit Zevenbergen werd vorige week een concert van de Amerikaanse band Allah-Las in de Maassilo afgelast. Er zijn intussen verschillende bronnen die zeggen dat F. deel uitmaakt van een groep mensen die juist probeert om jihadisten te ontmaskeren. Zijn aanhouding, na een tip van de Spaanse politie, zou volgens ingewijden een misverstand zijn. F. werd in de nacht van woensdag op donderdag door een arrestatieteam van zijn bed gelicht.