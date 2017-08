Veel belangstelling voor boekpresentatie 'King' Gyan

Het boek van Chris Gyan

Chris Gyan heeft het eerste exemplaar van zijn biografie 'King' uitgereikt aan Leo Beenhakker. In een volgepakte Bar Panenka in Rotterdam ontving de oud-trainer van Feyenoord het boek van schrijver Michel van Egmond over het turbulente leven van Gyan.

Veel oud-ploeggenoten, waarmee hij de UEFA CUP in 2002 won, waren aanwezig. Gyan heeft financiële problemen en komt door gezondheidsklachten bijna zijn huis niet meer uit. Van Egmond volgde de goedlachse Ghanees en schreef het op. Bekijk boven dit bericht de reportage rond de boekpresentatie van 'King, de vele wederopstandingen van Chris Gyan'.