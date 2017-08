Minder bezoekers Hoek van Holland door regenachtige zomer en metrolijn

Een natte zomer en de verbouwing van het treinspoor naar een metrolijn. De strandtenthouders in Hoek van Holland merken het aan hun omzet.

"Het aantal zomerse dagen in de zes weken zomervakantie is op één hand te tellen", zegt Kees de Mooij van Strandclub Zwoel. "We merken dat de omzet minder is in de zomervakantie, maar we hadden wel een mooi voorseizoen", zegt De Mooij optimistisch.

De zomer viel zwaar tegen, maar dat is iets wat je als strandtenthouder van tevoren weet en waar je rekening mee houdt, "Eén slechte dag maakt nog geen slecht jaar."

Buitenland

Zijn collega van beachclub The Bing, Jeroen van Anholt, vult aan: ''Je merkt dat de economie is aangetrokken en veel meer mensen op vakantie naar het buitenland gaan. Daar tegenover staat dat er dit jaar veel meer buitenlanders zijn dan vorig jaar.''

Yvo de Voogd van de VVV in Hoek van Holland herkent dat beeld. Volgens hem zijn er, met name door een nieuw bungalowpark, veel meer Duitse en Belgische toeristen naar Hoek van Holland gekomen.

Trein

Naast het slechte weer heeft ook de verbouwing van het treinspoor bijgedragen aan minder bezoekers. "Dat is geen goed plan geweest van de gemeente om dat in de zomer te doen. Het duurt met de bus ook nog eens tot drie kwartier langer, daardoor loop je de jongeren mis."

De Mooij blijft wel optimistisch en merkt dat mensen nog steeds massaal naar Hoek van Holland gaan om een hapje te eten tijdens de lunch en het diner. "We gaan het met de nazomer proberen goed te maken." Ook Van Anholt is ondanks de slechte zomervakantie niet pessimistisch: ''We richten ons steeds meer op het organiseren van feesten en partijen. Je merkt dat de vraag daarnaar erg toeneemt.''