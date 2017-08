Uitbreiding winkelcentrum in Hendrik-Ido-Ambacht van de baan

De uitbreiding van winkelcentrum De Schoof in Hendrik-Ido-Ambacht gaat niet door. Het college van B&W heeft de procedure om het bestemmingsplan aan te passen stopgezet. Er is te weinig draagvlak voor de plannen.

Een vastgoedontwikkelaar wilde De Schoof gaan uitbreiden met 5500 m2 vloeroppervlak. Bijna 800 mensen tekenden daartegen bezwaar aan.

Maandagavond was in Hendrik-Ido-Ambacht een druk bezochte informatiebijeenkomst over de Schoof. In de zaal klonk een luid applaus toen bekend werd dat de uitbreiding van de baan is.