Moordzaak Caroline van Toledo in Opsporing Verzocht

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond opnieuw aandacht aan de moord op Caroline van Toledo uit Oostvoorne. In september 2005 werd de 35-jarige apothekersassistente dood gevonden in de kofferbak van haar uitgebrande auto op het Kruininger Gors.

Voor de moord zit sinds eind juli de 40-jarige Leon van M. uit Brielle vast. Hij kwam al eerder in beeld als verdachte, maar moest wegens gebrek aan bewijs worden vrijgelaten.

Door nieuwe dna-technieken en verklaringen van getuigen kon hij vorige maand opnieuw worden vastgezet.

In Opsporing Verzocht roept de politie inwoners van Oostvoorne, Brielle en omgeving opnieuw op om met informatie over de moordzaak te komen. Cruciale getuigen, zo is het vermoeden, zouden tot nu toe hun mond hebben gehouden uit angst voor represailles.

Ook worden opnieuw de beelden getoond van de persoon die met Caroline's pinpas in Rozenburg geld uit een automaat haalde.

Justitie loofde eerder al een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die deze zaak definitief oplost.