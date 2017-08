Op het Noordereiland in Rotterdam is maandagavond een man doodgeschoten. Dat gebeurde voor eetcafé XO Food & Lounge aan de Prins Hendrikkade.

Hulpverleners hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Maar dat mocht niet meer baten.

Getuigen zagen na de schietpartij een auto wegrijden. Even later vloog bij de Nassauhaven een wagen in brand. De politie onderzoekt of er een verband is met de schietpartij.