Gewonde bij massale vechtpartij in Rotterdam-Pendrecht

Op de Melissantstraat in Rotterdam-Pendrecht is maandagavond een man neergestoken tijdens een massale vechtpartij. Volgens de politie raakte hij lichtgewond.

De man maakte deel uit van een groep die aan het einde van de avond ruzie kreeg met een andere groep mensen. Zo'n dertien personen gingen met elkaar op de vuist.

De politie heeft vijf mensen aangehouden. Wat de aanleiding voor de vechtpartij was, is nog niet duidelijik. "Vermoedelijk ligt de oorzaak in de relationele sfeer", zegt een woordvoerder van de politie.