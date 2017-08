Brand in huis Rotterdam-Delfshaven

Bij een brand in Rotterdam-Delfshaven zijn dinsdagochtend vroeg drie mensen met een hoogwerker in veiligheid gebracht.

Een voorbijganger zag rook uit een huis aan de Rösener Manzstraat komen en belde de brandweer. Binnen bleken drie mensen aanwezig die niet weg konden, omdat de vluchtweg vol rook stond.

Een hoogwerker van de brandweer bracht ze in veiligheid. Ze raakten niet gewond. De brand in Delfshaven is op dit moment nog niet onder controle. Het lijkt te gaan om een bovenwoning.

Wietkwekerij

Volgens omwonenden is de oorzaak van de brand wel duidelijk. "Drugs", zegt de een. "Een wietkwekerij", zegt een ander tegen RTV Rijnmond.

Volgens buurtbewoners is de politie daar al eens voor gebeld, maar was er toen niets aan gedaan: "Het was wachten op de brand."

De precieze oorzaak van de brand is nog onbekend.