Dode bij vechtpartij in Rotterdam-Zuid

Politie Rotterdam Fotografie Roald Sekeris

Bij een vechtpartij in een woning aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid is dinsdag een man om het leven gekomen. De politie gaat uit van een misdrijf.

In de woning waren twee andere mannen aanwezig. Zij zijn door de politie aangehouden en worden verhoord. Agenten gingen vroeg in de ochtend naar de woning na een melding over een vechtpartij. De politie gaat uit van een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachten is niets bekendgemaakt. Meer volgt.