Knoflook- en uienlucht boven Geervliet

Bij de DCMR Milieudienst Rijnmond zijn maandagavond tientallen klachten uit Geervliet binnengekomen over een vieze lucht.

Mensen klaagden over een combinatie van knoflook, uien, ammoniak en rotte eieren. Na middernacht meldde de milieudienst dat er 54 klachten waren binnengekomen.

Uit onderzoek bleek dat de oorzaak het bedrijf Lugtenburg aan de Ringdijk in Geervliet was. Het bedrijf reed mest- en uirestanten uit over het land.

De inspecteur gaat volgens de milieudienst onderzoeken of het bedrijf dat wel mocht doen.