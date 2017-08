Feyenoord verhuurt El Hankouri aan Willem II

Mo El Hankouri wordt door Feyenoord een jaar uitgeleend aan Willem II. De twintigjarige buitenspeler traint dinsdag al mee met de Tilburgse eredivisieclub.

,,Mo is een groot talent uit de Feyenoord jeugdopleiding. We zijn blij dat we hem voor dit seizoen mogen verwelkomen", zegt technisch directeur Joris Mathijsen van Willem II.

De snelle vleugelspeler, geboren onder de rook van De Kuip, werd op tienjarige leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van Feyenoord. In 2016 tekende El Hankouri zijn eerste profcontract bij de Rotterdammers. Op 27 augustus maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht tegen Excelsior (4-1).

El Hankouri is de zesde speler die dit seizoen door de landskampioen wordt verhuurd. Simon Gustafson (Roda JC), Marko Vejinovic (AZ), Calvin Verdonk en Jari Schuurman (beiden NEC) en Gustavo Hamer (FC Dordrecht) spelen al elders op huurbasis.