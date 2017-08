'Klaas Otto achter moordplan op aanklager'

De politie heeft maandagavond op de A15 bij Sliedrecht een man opgepakt voor een moordplan op een officier van justitie (OvJ). De 44-jarige verdachte zou van No Surrender-oprichter Klaas Otto opdracht hebben gekregen de aanklager uit de weg te ruimen.

Klaas Otto zit in voorarrest in Middelburg in verband met verschillende strafzaken. Het gaat onder meer om afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling en brandstichting. Het doelwit was de OvJ die optreedt in zijn zaak.

De politie heeft huizen in Sliedrecht en Rotterdam doorzocht. Ook is er beslag gelegd op computers, mobiele telefoons en digitale gegevensdragers.

De komende dagen worden Otto en de maandagavond aangehouden verdachte verhoord en het in beslag genomen materiaal verder onderzocht.