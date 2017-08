Dordt vernoemt straat naar Jan Eijkelboom

Dordrecht vernoemt bijna tien jaar na zijn dood een straat naar Jan Eijkelboom. De verbinding tussen de Museumstraat en de Vest krijgt op 8 september de naam Jan Eijkelboom Steegje.

De journalist, schrijver en vertaler werd, hoewel z'n eerste bundel pas op 53-jarige leeftijd uitkwam, vooral bekend als dichter. Eijkelboom overleed in februari 2008 op 81-jarige leeftijd.

Ter ere van z'n 80ste verjaardag mocht hij een expositie inrichten in zijn geliefde Dordrechts Museum. "Jan en ons museum hadden veel met elkaar", weet Linda Janssen, "niet zo gek dat het steegje naast ons museum dus naar hem vernoemd wordt."

Bescheiden

Het initiatief om Eijkelboom te eren met een straatnaam kwam overigens niet alleen van het museum, ook de lokale PvdA zette zich daar voor in. Dat het juist een klein, verborgen steegje is geworden, is bewust.

"We hebben het met zijn familie besproken en die vinden dit prima, want Jan hield niet van gewichtigdoenerij, was heel bescheiden van aard. Dit past dus goed bij hem", zegt Janssen.

Zichtbaar

Op een binnengevel van het Dordrechts Museum, in de tuin, staat een gedicht van Eijkelboom, maar ook elders in de stad zijn dichtregels van hem zichtbaar. Hij was dan ook stadsdichter.

Zijn bekendste dichtregel "wat blijft komt nooit terug" staat gegraveerd in de kade van het Damiatenbolwerk. Op de muur van de spoortunnel in de \laan der VN staat "Hier baant de laan zich onder het spoor een weg."

Onthulling

Ook in de Stadswinkel, bij de afdeling Bevolking op het Stadskantoor, is een muur gevuld met een gedicht van hem: "Geboorte, huwelijk, dood. Het wordt hier netjes bijgeschreven, Wat je hier niet zoeken moet, dat is het echte leven."

Bij de onthulling van het straatnaambordje, op vrijdagavond 8 september, is er van 20.00 tot 23.00 uur een poëzie- en muziekprogramma als onderdeel van de Dordtse Cultuurnacht.