Postcode 3291, Strijen

De gemeente Strijen is aan het kijken of ze het oude Eetcafe 't Tramhuys de status van gemeentelijke monument kunnen geven. "Menig relatie, misschien wel kind, is hier ontstaan. Dit hoort bij 't dorp en het pand komt uit de 18e eeuw", zegt wethouder Janssens.

Verslaggever Maikel Coomans kwam de wethouder tegen op straat met bonbons in zijn hand (zijn vrouw is jarig). "Het pand is wel verwaarloosd, er moet veel aan gebeuren om het op te knappen, maar dan is het prachtig!", aldus Janssens.

Eerder die ochtend was het behoorlijk lastig om een ontbijtje te krijgen. "De gastvrijheid hier heb ik nog niet gevonden", zegt verslaggever Coomans nadat een oude vrouw zei "hier begin ik niet aan hoor".

Uiteindelijk gaf de heer Stoutjesdijk - wonend in een oud herenpand - onze verslaggever een krentenboterham en een bak koffie.

En het voorwerp kwam deze ochtend van gehandicaptenzorg instelling Cavent Oud-Beijerland. "We hebben hier dagelijks tientallen cliënten in de dagbesteding zitten die prachtige kunstwerken maken, daarvan mogen jullie er één van hebben", zegt Albert Luijtjes van Cavent. Niet zomaar een kunstwerk, want de schilderijen van Jan Mol hangen regelmatig op exposities.