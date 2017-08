'Ik heb mijn dochter nooit kunnen knuffelen'

Pas toen haar dochter 13 jaar was, kon de Rotterdamse Esther haar voor het eerst een hand geven. Tot die tijd wilde haar kind daar niets van weten. Ze heeft een hechtingsstoornis, waardoor knuffelen onmogelijk is.

Met het beklimmen van de Kilimanjaro vraagt Esther nu aandacht voor deze stoornis en zamelt ze geld in voor een speciaal 'Healing Hearts Camp'.

Een kind met een hechtingsstoornis hebben is heftig en beïnvloedt het hele leven. Esther Groenewegen-Jonker heeft het allemaal meegemaakt. "Mijn kind wilde vanaf haar geboorte niet door mij aangeraakt worden. Ze ging wel bij vreemden op schoot zitten, maar mij wees ze af."

Pas na heel veel therapie en geduld was het mogelijk om haar kind een handje te geven. Haar dochter was toen al 13 jaar oud. "Dat is heel heftig als moeder. Ik heb mijn dochter dus nooit kunnen knuffelen toen zij baby was."

Hechtingsproblemen ontstaan wanneer kinderen op jonge leeftijd iets extreem traumatisch meemaken. Bij het kind van Esther gebeurde dit na een heftige breuk met de vader.

"Het was voor ons ook een gevaarlijke situatie", vertelt Esther. "En denk bijvoorbeeld ook aan aan de vluchtelingenkinderen die nu naar Nederland komen. Ook die kinderen zijn getraumatiseerd. Het brein ontwikkelt zich dan op jonge leeftijd anders dan normaal. Dat kan voor allerlei klachten en symptomen zorgen."

Healing Hearts Camp



Nu is het tijd om aandacht te vragen voor deze diagnose. Het doel van de beklimming is om geld op te halen om Amerikaanse trauma-experts naar Nederland te krijgen en een 'Healing Hearts Camp te organiseren. Dit zijn speciale kampen voor ouders en hun getraumatiseerde kinderen. "In Amerika bestaan deze kampen al jarenlang, in Nederland nog niet. Daar wil ik verandering in brengen."

Esther houdt al lange tijd een website bij waar ze schrijft over hechtingsproblemen bij kinderen. De verhalen zijn te lezen op www.alshechtennietvanzelfgaat.nl.