Gevelrammer blijft vast zitten

De 44-jarige man die op 28 december 2016 Laura's Lunchroom met z'n auto ramde, vernielingen pleegde bij snackbar Fons en in de Dordtse wijk Dubbeldam op mensen inreed, blijft voorlopig in de gevangenis.

Advocaat Martin Iwema vroeg de rechtbank om zijn cliënt in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak "onder door u vast te stellen voorwaarden" in vrijheid te stellen. Dat gebeurt echter niet.

De officier van justitie betoogde dat het loslaten van de man grote gevolgen kan hebben. De rechtbank ging daarin mee: "de belangen van de samenleving zijn groter dan die van u."

Oorlog

Zelf zei de verdachte dat hij zich afgeschilderd voelt als een terrorist: "terwijl ik niemand kwaad wilde doen. Ik ben ook absoluut niet bang dat ik weer zoiets ga doen". Het kon de rechtbank niet overtuigen.

Na de beslissing nam de man opnieuw het woord: "Ik overweeg een kort geding om vrij te komen, want ik ben met een internationaal project bezig om een oorlog te voorkomen."

Hogerhand

Zijn advocaat sluit niet uit, dat dat echt zo is: "hij is een hoog opgeleide man, die inderdaad met internationale terrorismebestrijding bezig was". Rapporten van psycholoog en psychiater moeten meer helderheid geven over de geestesgesteldheid van de man.

Bij de vorige rechtszitting werd duidelijk dat de man zijn daden pleegde "in opdracht van hogerhand". Tijdens deze zaak werd duidelijk dat de man door persoonlijke omstandigheden in de war was.

Medicijnen

Omdat de omstandigheden drastisch veranderd zijn en hij medicijnen gebruikt zou het gevaar voor herhaling verdwenen zijn, maar zowel de officier van justitie als de rechtbank wil de rapportages over de man afwachten.

De eigenaresse van Laura's Lunchroom, waar de man tot z'n daad dagelijks koffie dronk is opgelucht: "Ik hoef hem echt niet meer te zien. Met de zaak gaat het gelukkig erg goed nu."

​Over drie maanden wordt de zaak waarschijnlijk inhoudelijk behandeld.

