Chauffeurs eisen maatregelen tegen verstekelingen

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs zijn de onveilige situaties zat waarbij illegalen in hun vrachtwagen proberen te klimmen. De problemen breiden zich volgens de Transport en Logistiek vakbond ook uit naar Hoek van Holland en IJmuiden. Daarom heeft een groep chauffeurs 8000 handtekeningen verzameld en laten overhandigen in Brussel.

De chauffeurs klagen onder meer over onveilige aanrijroutes naar Calais in Frankrijk en Duinkerken. Verstekelingen proberen daar in hun wagen te klimmen en vallen de chauffeurs soms ook aan.

Vanuit Calais proberen de verstekelingen meestal per boot of trein naar Engeland te reizen. Mocht een chauffeur ongemerkt een verstekeling meenemen naar Engeland, dan riskeren ze een flinke boete of zelfs celstraf.



De chauffeurs eisen nu meer beveiligde parkeerplaatsen en meer bescherming. Ook willen ze een Europees telefoonnummer en een app voor noodgevallen.

Nederlandse EU-parlementariërs hebben aangedrongen op een hoorzitting over de problemen van de vrachtwagenchauffeurs.