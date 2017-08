'Spijbelend genieten van de laatste zomerse dag'

Het zou wel eens de laatste mooie zomerdag van het jaar kunnen zijn. En dus gooiden veel buitenzwembaden nog één keer de deuren open. Zo ook het Waal- en Weidebad in Heerjansdam.

Het seizoen in Heerjansdam liep eigenlijk tot afgelopen zondag. “Maar dit weer is nog een cadeautje voor ons”, vertelt Lia Bijlsma van de Stichting Waal- en Weidebad. "We verwelkomen door deze extra dagen zelfs vandaag de 20.000e bezoeker van 2017."

Veel bezoekers van het bad lieten op Facebook al weten te hopen op extra openingsdagen. En toen dinsdag om 14:00 uur de deuren open gingen stond er zelfs een rij voor de deur.

"Het is druk en gezellig. En daar houden we van. Hoe meer zielen hoe meer vreugde."

Onder de bezoekers waren veel opa’s en oma’s met kleinkinderen. "Onze kleinzoon is vier en moet al naar school, maar we hebben een dagje gespijbeld. We hebben niet veel mooi weer gehad, dus we genieten er gewoon van!"