Korving onderuit in kwartfinale WK boksen

Bokser Roy Korving

Roy Korving heeft dinsdag op de wereldkampioenschappen boksen in Hamburg de halve finale niet weten te bereiken. Het zwaargewicht van Rotterdam Boxing verloor in de kwartfinale in de klasse tot 91 kilogram van Sanjar Toersoenov uit Oezbekistan.

De strijd tussen Korving en Toersoenov ging lang gelijk op, maar de uitslag viel uiteindelijk uit in het voordeel van de Oezbeek. Hij won de partij met 4-1. Korving is de laatste Nederlander die is uitgeschakeld bij de WK. Enrico Lacruz en Max van der Pas verdwenen eerder al uit het toernooi.