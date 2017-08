Dordtse ict van buiten beter beveiligd dan van binnen

De gemeente Dordrecht heeft de eigen computerbeveiliging redelijk op orde, blijkt uit onderzoek van de Dordtse rekenkamer. Het is lastig voor mensen van buiten om in te breken in de ict-systemen van de gemeente. Maar van binnenuit is het te gemakkelijk om toegang te krijgen, tekenen de onderzoekers aan.

De Autoriteit Persoonsgegevens ontdekte afgelopen jaar dat gemeenten de beveiliging niet altijd op orde hebben. Dat was voor Dordrecht aanleiding om de eigen systemen tegen het licht te houden. Gespecialiseerd bedrijf

De rekenkamer schakelde een gespecialiseerd bedrijf in om de zwakke punten in het Dordtse computersysteem op te sporen. Daar kwam uit dat het zonder voorkennis niet lukt om van buitenaf snel toegang te krijgen tot het interne netwerk van de gemeente.

Daar staat tegenover dat het erg eenvoudig bleek om het stadskantoor binnen te wandelen en brutaalweg achter een computer van een ambtenaar te kruipen. Op die manier konden mensen wel simpel het computersysteem in.

De rekenkamer adviseert de gemeente om de veiligheid van de systemen permanent in de gaten te houden en op tijd te zorgen voor updates. Dat moet niet alleen in Dordrecht gebeuren, maar ook in de gemeenten binnen de Drechtsteden, waarmee Dordrecht veel samenwerkt. De gemeente is blij met de aanbevelingen en is er meteen me aan de slag gegaan.