Mini & Maxi terug op het podium in De Oase Bar

Veel mensen denken dat Mini & Maxi gestopt zijn met optreden, maar niets is minder waar want het komisch duo speelt mee in 'De Oase Bar geeft een feestje'. De voorstellingen beginnen in september in de Rotterdamse Doelen.

Vorig jaar stonden Gerard Cox en Joke Bruijs al op de planken en na het enorme succes is er nu een nieuwe show: 'De Oase Bar geeft een feestje'. Deze keer komen er ook weer veel artiesten langs zoals Ron Brandsteder, Jenny Arean, Tony Neef, Mini & Maxi en Jacques Herb.

Geen afscheid

Het afscheid van Mini & Maxi in het Oude Luxor was geen afscheid van het podium, zegt Karel de Rooij (Mini): "We namen afscheid van ons programma en werkten toen exact vijftig jaar samen. Maar we hebben nooit gezegd dat we niet meer zouden werken, alleen komt er geen nieuw gezamenlijk programma meer."

Peter de Jong (Maxi) weet nog dat ze vijftig jaar geleden bij Dorus op het Schouwburgplein begonnen. "En als 19-jarige jongens wilden we na de show nog even stappen. We gingen dan naar de Oasebar, die was tot drie uur open en ze hadden lekkere sateetjes".

Nooit rottigheid

"De Oase Bar was ideaal voor een afzakkertje en had altijd een prettige sfeer en goed publiek. Ook al was er wel een portier: er was eigenlijk nooit rottigheid en, heel belangrijk ook, altijd live muziek!" herinnert De Rooij zich.

De Jong heeft veel zin in de voorstellingen van De Oase Bar: "Wij zijn jongens die vroeger op de schnabbeltour zijn begonnen. Dan stond je ook in dit soort theaterprogramma's met goochelaars, acrobaten èn met zangeressen zoals Joke Bruijs!"

De voorstelling gaat op 9 september 2017 in première in De Doelen. Tot december wordt er iedere maand 2 keer gespeeld.

