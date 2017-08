Moeder gevonden babylijkje Rotterdam-Zuid is Aziatisch

De moeder van het dode baby'tje dat werd gevonden achter het Nieuwe Luxor theater in Rotterdam is oorspronkelijk van Aziatische afkomst. Dat heeft de Rotterdamse politie dinsdagavond bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht.

Het babylijkje werd gevonden op 3 augustus in een vuilniszak die in een plantenbak aan de Antoine Platekade was gelegd.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat het kind mogelijk zonder professionele hulp ter wereld is gekomen en dat het op 24 juli al niet meer in leven was. Het lichaampje lag al een week in de bosjes voor het werd gevonden.

De vuilniszak waarin het jongetje zat, is op 29 juli al in de plantenbak gezien. Die persoon heeft niet geweten wat er in zat.

Volgroeide baby

Volgens de politie was de baby volgroeid, wat betekent dat de moeder zichtbaar zwanger is geweest.

De politie houdt er rekening mee dat de moeder een bemanningslid is op één van de cruiseschepen die de afgelopen tijd Rotterdam hebben bezocht.

Daarom zijn deze maand ook flyers uitgedeeld bij de cruiseterminal, die op steenworp afstand ligt van de Antoine Platekade.

De politie werkt samen met de gemeente Rotterdam om het kind een laatste rustplaats te geven.