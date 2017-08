Mogelijk tweede man betrokken bij 'kofferbakmoord'

Het lichaam van Caroline werd in de kofferbak van haar uitgebrande auto in het Kruininger Gors gevonden in 2005

De politie gaat ervan uit dat er een tweede man betrokken is bij de moordzaak rond Caroline van Toledo. De 35-jarige vrouw uit Oostvoorne werd in 2005 dood gevonden in de kofferbak van haar auto.

Voor de moord is eind vorige maand een 40-jarige man uit Brielle opgepakt. Hij was in 2007 en 2008 ook al in beeld als verdachte in deze zaak, maar moest toen worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Na onderzoek door politie en justitie zijn er nu nieuwe aanwijzingen dat de 40-jarige Leon van M. betrokken is bij de moord. Tweede man betrokken

Uit datzelfde onderzoek is nu ook gebleken dat er nog iemand anders betrokken is geweest bij de moord. De tweede verdachte is de man die heeft gepint met de bankpas van Caroline. Hij staat op beelden die zijn gemaakt door een camera bij de pinautomaat, maar is daarop niet goed herkenbaar. Er is in de zaak een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de tip die leidt tot de oplossing. Caroline van Toledo

Het lichaam van apothekersassistente Caroline van Toledo werd op 3 september 2005 in de kofferbak van haar uitgebrande auto in het Kruininger Gors gevonden. Op diezelfde ochtend brak er brand uit in de woning van Caroline aan de Molendijk in Oostvoorne. Van het begin af aan heeft de politie zich gericht op een dader uit de omgeving. In Oostvoorne werd meteen veel onderling gepraat over een mogelijke dader, maar diens naam kwam niet naar buiten omdat dorpsbewoners bang voor hem waren.