Paauwe: 'Ervaring van Van Persie is bruikbaar voor Oranje'

Het Nederlands elftal moet donderdag in Parijs tegen Frankrijk een goed resultaat halen om uitzicht te houden op het WK van volgend jaar in Rusland. Patrick Paauwe, oud-Feyenoorder en ex-international, zegt dat de wedstrijd tegen de Fransen voor Oranje een moeilijke opgave zal worden, maar hij is ook is optimistisch: "Als de tussenstand lang gelijk blijft, dan kan het Franse publiek gaan morren. Nederland kan in de counter dan iets moois laten zien."

Paauwe speelde in het seizoen 2006/2007 voor Valenciennes en maakte toen kennis met het Franse voetbal. "Het Franse voetbal is altijd vrij technisch en fysiek geweest", blikt hij terug. "Frankrijk is één van de beste voetballanden ter wereld. Daar loopt veel talent rond."

Robin van Persie zit sinds lange tijd weer bij Oranje. "Zijn ervaring is bruikbaar voor Oranje", zegt Paauwe. De naam van Van Persie zingt al langer rond in De Kuip. Paauwe, die tegenwoordig met de jeugd van FC Eindhoven werkt, vindt dat zijn oud-ploeggenoot van waarde kan zijn voor de Rotterdamse club: "Hij heeft veel meegemaakt en is een kind van Rotterdam. Ik denk dat zoiets alleen maar goed is voor een team en Feyenoord met hem beter wordt."

'Poowee'

Na acht seizoenen bij Feyenoord vertrok Paauwe in 2006 naar de Franse club Valenciennes. "We hebben wel moeten wennen, zeker met de Franse taal. Daar spraken ze bijna geen Engels. We moesten snel de Franse taal ons eigen maken. Het lukte niet altijd even goed, maar ik heb bij Valenciennes een leuk en prima jaar gehad." Voor de Fransen was de achternaam van de oud-winnaar van de UEFA Cup een flinke struikelblok. "Ze noemden me dan", lacht Paauwe.

"De meeste spelers waren al jaren voor Valenciennes actief. Het was een hecht team. Spelers kwamen bij elkaar over de vloer. Ik heb dat nergens anders zo gezien."