RIVM begint onderzoek naar moestuinen rond Chemours

Het RIVM begint woensdag met een onderzoek naar giftige stoffen in moestuinen in Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM wil uitzoeken of mensen in de omgeving van het Dordtse bedrijf Chemours veilig uit eigen tuin kunnen eten.

Onderzoekers nemen monsters van groente en fruit. Ze bekijken of er sporen van PFOA en GenX in zitten, de stoffen die Chemours gebruikt bij de productie van teflon. Er is al eerder onderzoek gedaan naar PFOA en GenX in gras en bladeren in Sliedrecht en Dordrecht. Daaruit bleek dat de stoffen er inderdaad op voorkwamen. Een onderzoeker van de Vrije Universiteit raadde daarop omwonenden van Chemours af om groenten uit eigen tuin te eten. Duidelijkheid

Het RIVM vindt de conclusie voorbarig. Er is alleen vastgesteld dat de stof óp het groen zat, niet erin. Het nieuwe onderzoek van het RIVM moet daarover nu duidelijkheid geven. Het RIVM vindt de conclusie voorbarig. Er is alleen vastgesteld dat de stof óp het groen zat, niet erin. Het nieuwe onderzoek van het RIVM moet daarover nu duidelijkheid geven. DuPont heeft tot 2012 de kankerverwekkende stof PFOA uitgestoten. Daarna is overgestapt op GenX, dat wordt gemaakt bij Chemours. Maar ook GenX blijkt schadelijk te zijn. De resultaten van het onderzoek naar de moestuinen worden eind dit jaar verwacht. Het gaat om vier locaties in Sliedrecht, drie in Dordrecht en drie in Papendrecht. Drinkwater

Eerder werd het drinkwater in Dordrecht, Rotterdam en omstreken onderzocht op mogelijk gevaarlijke concentraties van de kankerverwekkende stoffen. Het water bleek overal veilig. Eerder werd het drinkwater in Dordrecht, Rotterdam en omstreken onderzocht op mogelijk gevaarlijke concentraties van de kankerverwekkende stoffen. Het water bleek overal veilig.