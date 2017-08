Weer nieuwe huurfiets in Rotterdam, maar deze is elektrisch

Gobike Jeffrey Dost bij het uitleenstation op het Willemsplein Alle fietsen zijn vernoemd naar bekende Rotterdammers Een proefritje op de Gobike

De één vindt ze super handig, voor een ander zijn ze toch vooral een doorn in het oog: de huurfietsen in Rotterdam. Toch komen er steeds meer. Na de oBike, de opvallende grijs-gele fiets, is er nu ook de Gobike; een elektrische variant.

Op twee plekken in Rotterdam kunnen fietsliefhebbers op dit moment de elektrische huurfietsen van Gobike vinden. Op het Willemsplein bij de Erasmusbrug en op Rotterdam Centraal. De bedoeling is dat het aantal locaties snel wordt uitgebreid naar zes. Ook op de Wilhelminakade, de Blaak, het Museumpark en de Kratonkade moeten reizigers de fietsen binnenkort kunnen lenen en terugbrengen. Anders dan bij de oBike kun je de elektrische huurfiets niet zomaar overal achterlaten. De bedoeling is dat de fiets bij een van de afhaalstations ook weer wordt teruggebracht. Voor slingerende exemplaren hoeven mensen dus niet bang te zijn. Bekende Rotterdammers

De fietsen zijn allemaal vernoemd naar bekende Rotterdammers. Zo kun je plaatsnemen op Jules Deelder, Leo Beenhakker of Bep van Klaveren. Gebruikers betalen 15 euro voor de registratie. Een tripje kost drie cent per minuut. Als de fiets even stil staat tijdens een bakje koffie, betaal je één cent per minuut. En over de naam van de fiets die maar één letter scheelt met die andere populaire huurfiets? Daar zegt Jeffrey Dost van GoBike het volgende over: "Wij waren eerst, dus ik denk dat ze onze naam mooi vonden en maar iets verzonnen hebben wat er op leek", aldus Dost.