Al jaren naar dezelfde dagcamping in Bleiswijk

De dagcamping in het recreatiegebied Bleiswijkse Zoom: het is al meer dan 15 jaar het favoriete plekje van Riet en Willem Bax uit Rotterdam. Met mooi weer staan ze daar onder de grote boom met uitzicht op het water.

Om nog lekker lang van de laatste mooie dag van de zomer te genieten, reed het echtpaar vanmorgen om half zeven al de camping op. "We zijn hier ook wel eens om vier uur geweest", vertelt Willem lachend. "Dan heb je een hele dag joh, want je hoeft pas een uur na zonsondergang weer weg."

Willem maakt zich bij elk bezoek nuttig. "Ik houd de toiletten en het terrein schoon. Toen we vanmorgen aankwamen was het ook weer een troep. De mensen laten vaak hun vuilnis liggen. En als dat niet opgeruimd wordt, sluit Staatsbosbeheer de camping en dan ben ik mijn plekkie kwijt."

Ook in de herfst

En die plek is volgens Riet ideaal, want ze houdt van de natuur en van mensen om zich heen."Er komen hier allerlei mensen en dat is hartstikke gezellig. En je bent de hele dag buiten."

Ze heeft het vandaag door de warmte vandaag rustig aangedaan. "Ik heb lekker zitten luieren. Een spelletje gedaan en zitten rondkijken, heerlijk."

Ook al zijn de weersverwachtingen voor de komende tijd slecht, Willem is nog niet bereid om al afscheid van zijn plek te nemen.

"Na regen komt zonneschijn. Moet je hier in de herfst is komen kijken naar al het groen hier. Zo dat is mooi!"