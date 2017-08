Schietpartij in Melissantstraat Rotterdam

MediaTV

In de Melissantstraat in Rotterdam-Zuid is dinsdagavond een schietpartij geweest. De politie meldt dat er twee auto's zijn weggereden. Niemand raakte gewond.

Getuigen zeggen dat er zeker negen keer werd geschoten. Er zijn kogelhulzen gevonden. Een dag eerder was in de Melissantstraat een familieruzie waarvoor vijf mensen werden aangehouden. Een 17-jarige jongen raakte licht gewond. Of er een verband is tussen de schietpartij en familieruzie is nog onduidelijk.