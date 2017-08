Dordtse raad twijfelt over windmolen Krabbepolder

De komst van een vijfde windmolen op het Eiland van Dordrecht is nog steeds niet zeker. Er is verzet vanuit Zwijndrecht en in de gemeenteraad van Dordrecht leven nog steeds twijfels.

Langs de Dordtse Kil staan al vier windmolens en dat aantal was drie jaar geleden afgesproken door de huidige coalitiepartijen. HVC wil een vijfde turbine plaatsen op de Krabbepolder.

De provincie Zuid-Holland is vergunningverlener, maar heeft de Dordtse gemeenteraad gevraagd om een verklaring van geen bezwaar. En die kwam er dinsdagavond nog niet.

Krappe meerderheid



Beter voor Dordt, veruit de grootste partij, is tegen 'nummer 5', maar CDA en ChristenUnie zijn juist voor. De vierde coalitiepartij VVD is er nog niet uit. Datzelfde geldt voor de seniorenpartij VSP.

Vrijwel alle oppositiepartijen zijn vóór de komst van die vijfde windmolen. Van de éénpersoonsfracties zijn er drie tegen en twee waren afwezig, zodat het niet zeker is dat er een (krappe) meerderheid ontstaat.

Lusten en lasten



Jan Jochems van bewonerscomité Lindtwind riep de raad van de 'buren' op om tegen te stemmen: "het kan niet zo zijn dat Dordrecht de lusten krijgt en wij in Zwijndrecht de lasten".

Hij doelt op laagfrequent geluid van de molens, dat over het water van de Oude Maas naar de overkant gaat: "In Dordt liggen de dichtsbijzijnde woningen ruim 1000 meter van die turbine, in Zwijndrecht 600 meter."

Wakker liggen



Op basis van wetenschappelijk onderzoek heeft hij uitgerekend dat zo'n 200 mensen in de wijk Kort Ambacht letterlijk wakker zullen liggen van die windmolen.

Drechtse Wind, een burgercoöperatie die pleit voor meer windenergie, denkt dat er aan bezwaren vanuit Zwijndrecht tegemoet gekomen kan worden. "Het is vooral een kwestie van normen stellen. In dit geval aan HVC", zegt Jan de Keizer.

Niet energieneutraal



Ook denkt De Keizer dat er in de regio betere plekken te vinden zijn: "daar zouden we samen met Lindtwind naar willen zoeken. Maar intussen gebeurt er al tien maanden niks. In dit tempo is Dordt in 2050 niet energieneutraal."

De Dordtse gemeenteraad moet op 26 september beslissen.