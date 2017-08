LIVEBLOG: Wraakzuchtige ex voor rechter na branden Hellevoetsluis

De man die verdacht wordt van een aantal branden in Hellevoetsluis staat vandaag voor de rechter. Het gaat om Evert R. uit Spijkenisse. Hij wordt verdacht van brandstichting in woningen aan de Asmusstraat en het Brakelpad in april en mei vorig jaar.

Het begon met de stalking en bedreiging van de ex-vriendin van de verdachte. Daarna brak brand uit bij de nieuwe vriend van zijn ex aan de Asmusstraat, later bij de zus van de nieuwe vriend. Als laatste brak in mei vorig jaar brand uit aan de Gruttostraat. Daarbij kwamen de hoogbejaarde ouders van de eerdere slachtoffers om het leven .