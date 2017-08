Feyenoord rekent niet meer op Van Persie

Feyenoord gaat er vanuit dat Robin van Persie in ieder geval tot de winterstop in Turkije blijft voetballen. Zijn club Fenerbahçe blijft volhouden aan een transfersom voor de Rotterdammer. In de winterstop wil Feyenoord opnieuw een poging wagen om de aanvaller in te lijven.

Feyenoord maakte er deze zomer geen geheim van de 34-jarige spits graag aan de selectie toe te voegen. Maar de Rotterdammers wilde de topscorer aller tijden van Oranje, gezien zijn leeftijd, alleen transfervrij oppikken. De club uit Istanbul blijft volharden in een transfersom voor Van Persie. De oud-speler van Arsenal en Manchester United heeft bij de Turkse club nog een contract tot het einde van dit seizoen. Van Persie is momenteel met Oranje in Frankrijk voor de belangrijke WK-kwalificatieinterland. Donderdag 31 augustus sluit de transfermarkt.