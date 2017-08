Rotterdam plaatst plantenbakken tegen terreuraanslagen

Rotterdam gaat drukke straten en voetgangersgebieden beter beveiligen tegen aanslagen. Het wordt moeilijker gemaakt om het trottoir van onder meer de Witte de Withstraat en de Meent op te rijden.

Deze en andere plekken hebben veel horecagelegenheden en terrassen en zijn daardoor relatief kwetsbaar voor terreuraanslagen zoals in Nice, Berlijn en Barcelona. De weg wordt in ieder geval niet afgesloten voor het verkeer. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen.

Markthal

Vorige week zijn bij de ingangen van de Markthal al plantenbakken geplaatst en bij het winkelcentrum Alexandrium staan betonnen obstakels bij een ingang. Dat gebeurde op verzoek van de eigenaar Klépierre.

Het gaat om tijdelijke maatregelen. Er wordt nu gekeken welke permanente maatregelen moeten komen. De gemeente onderzoekt ook of er aanpassingen moeten komen op de Coolsingel. Het gaat volgens een woordvoerder in ieder geval niet om kale betonblokken, maar bijvoorbeeld bloembakken, bankjes of paaltjes.

Rotterdam benadrukt dat er geen concrete informatie over een mogelijke aanslag is. Een paar maanden geleden is opdracht gegeven om kwetsbare plekken in kaart te brengen op basis van de symboolfunctie van de locatie, de mensenmenigte en de mogelijkheid tot inrijden door voertuigen.

We willen een aantrekkelijke en toegankelijke stad blijven. Gemeente Rotterdam

"Wij willen deze locaties de nodige bescherming bieden door de fysieke weerbaarheid te vergroten", schrijft de gemeente.

"Uitgangspunt daarbij is dat we een aantrekkelijke en toegankelijke stad willen blijven en zoveel mogelijk bescherming bieden voor grote groepen mensen in de stad om uit te gaan en te recreëren."

Eerdere acties

Rotterdam nam de afgelopen jaren al meer maatregelen tegen mogelijke terreuraanslagen. Die waren volgens de gemeente zowel zichtbaar als onzichtbaar.

Zo zijn er bij publieksevenementen als de marathon, het nationale vuurwerk en de huldiging van Feyenoord roadblocks en vrachtwagens geplaatst. Bovendien worden bezoekers verzocht om geen rugzakken mee te nemen.