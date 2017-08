FC Dordrecht haalt twee spelers op huurbasis

FC Dordrecht

FC Dordrecht heeft zich een dag voor het sluiten van de transfermarkt versterkt met twee spelers. Danny Bakker komt over huurbasis voor één seizoen over van SC Cambuur en Andreas Calcan wordt door Willem II gestald bij FC Dordrecht. De 22-jarige speler maakte vorig jaar zomer nog de overstap van Jong Ajax naar SC Cambuur. In het afgelopen seizoen kwam hij slechts drie keer in actie voor de ploeg van voormalig Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen. Calcan is een Roemeen en kwam in de zomer van 2016 naar Willem II, waar hij nauwelijks aan spelen toe kwam.

FC Dordrecht heeft drie punten na twee wedstrijden in de eerste divisie. SC Cambuur is het seizoen slecht begonnen met twee nederlagen. Komende vrijdag speelt FC Dordrecht thuis tegen FC Emmen.