Postcode 3206, Spijkenisse

Terwijl de regen met bakken uit de lucht kwam, ging onze verslaggever op zoek naar verhalen in Spijkenisse. Postcode 3206 om precies te zijn: de wijken Akkers en Vriesland met haar twee metrostations (De Akkers en Heemraadlaan), winkelcentrum Akkerhof en woningen uit de jaren '70 en '80.

Jelle dacht zonder problemen een ontbijt te kunnen scoren met het oude brood dat al vroeg bij Plus-supermarkt werd opgehaald. Maar de koerier had haast en reed weg voor ze het in de gaten had. Als troost bood medewerker Carlo een koffiebroodje aan. Beter eigenlijk.

Voor het bijzondere verhaal kwam ze terecht in een groene oase midden tussen al het beton. Buurttuin De Vlinderkreek is een initiatief van de gemeente Spijkenisse en Creatief Beheer uit Rotterdam. Buurtbewoners komen elke dinsdag en woensdag bijeen voor het onderhoud. En ze zoeken nog extra handjes, vertelde vrijwilliger Leendert.

De Akkers zijn van steen en beton, maar verwijzen natuurlijk naar het agrarisch land waarop de wijk gebouwd is. Op naar groentewinkel De Goudreinet dus, voor het voorwerp voor het Regiomuseum. Medewerker Fred verklapt dat hij bij elke groentesoort weet wat voor cupmaat dit ongeveer zou moeten zijn. Een groenteboer met verstand van lingerie, die vindt je alleen in Spijkenisse.