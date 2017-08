Verdachte terreurdreiging Maassilo langer vast

De man die ervan wordt verdacht achter de terreurdreiging bij de Maassilo in Rotterdam te zitten, blijft nog zeker twee weken vastzitten. De 22-jarige Jimmy F. uit het Brabantse Zevenbergen werd een week geleden opgepakt.

Het onderzoek is in nog in volle gang. De verdachte blijft nog in beperkingen zitten, en dat betekent dat hij met niemand anders dan zijn advocaat contact kan hebben.

Rotterdam had een tip gekregen van de Spaanse politie over een mogelijke terreurdreiging. Daarop werd het concert vorige week woensdagavond van de band Allah-Las afgeblazen. F. werd later die nacht in Brabant aangehouden. Wat de dreiging inhield, is nog steeds onbekend.

Burgemeester Aboutaleb heeft de band gevraagd alsnog in Rotterdam te komen optreden, maar dat gaat waarschijnlijk niet door. Een terugkeer naar de stad zou niet in het tourschema passen.