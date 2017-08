Geen Feyenoord-editie van nieuwste FIFA-game

De limited edition FIFA in de fanshop van PSV

Ieder jaar kijken gamers en voetbalfans reikhalzend uit naar de lancering van de nieuwste FIFA-game. Voor fans van Ajax en PSV is het dit jaar extra bijzonder: hun clubs krijgen als eerste ter wereld een limited edition van het spel. Fans van Feyenoord hebben pech: er komt geen speciale FIFA-uitgave voor de landskampioen.

De bijzondere clubedities van het razend populaire FIFA 18 bevatten het computerspel, maar dan in een speciale metalen verpakking met clublogo erop. In de online fanshops van PSV en Ajax zijn de limited editions momenteel in de voorverkoop.

Feyenoord gaat dit jaar geen speciale editie van het voetbalspel krijgen. De club zegt er niet voor benaderd te zijn. Het is onduidelijk waarom de Amerikaanse fabrikant EA Sport heeft besloten de Rotterdammers niet te benaderen voor de speciale editie.

Fans van Feyenoord moeten het dit jaar dus doen met de standaard uitgave met Cristiano Ronaldo op de cover. Dat terwijl het dit jaar zo’n mooie kampioensverpakking had kunnen zijn.

De computergame verschijnt op 29 september.