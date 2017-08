Rotterdam pakt overlast oBikes aan

De gemeente Rotterdam neemt maatregelen om de overlast van de geelgrijze deelfietsen van oBike te beperken. Op plekken waar de fietsen voor overlast zorgen of waar het verboden is om fietsen te parkeren, kunnen mensen de oBike niet meer neerzetten.

Gebruikers krijgen de fietsen op die plekken niet meer op slot en daardoor tikt de rekening verder. Het gaat bijvoorbeeld om het plein voor Rotterdam Centraal.

Het bedrijf oBike maakt daarvoor gebruik van een digitaal geofenching-systeem, waarbij bepaalde gebieden tot verboden terrein kunnen worden gemaakt. Er komt ook een WhatsApp-nummer voor Rotterdammers om overlast te melden.

Wethouder Langenberg is nog steeds positief over de deelfietsen, maar wil paal en perk stellen aan de overlast in sommige gebieden. De gemeente blijft fietsen ook actief verwijderen op plekken waar ze voor gevaarlijke situaties zorgen.