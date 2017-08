Filmhit Soof in Luxor Theater Rotterdam

Na twee bioscoopfilms en een tv-serie volgt Soof de musical. Het Luxor Theater Rotterdam heeft de voorstelling in het programma opgenomen.

Het script van de musical over een chaotische moeder en cateraar met een problematisch huwelijk is gebaseerd op de eerste succesvolle film Soof uit 2013 met Lies Visschedijk in de hoofdrol. De film is geïnspireerd op de columns van Sylvia Witteman.

In november en december is de voorstelling Soof de musical al te zien tijdens openbare workshopsessies in Rotterdam en Breda, naar Amerikaans voorbeeld. Ze zijn bedoeld om de voorstelling tot in detail uit te werken en te testen.

Op basis van de reacties wordt de voorstelling verder ontwikkeld door de makers. Nederland kent deze Broadway-traditie niet.

De première van Soof de musical is 18 november 2018. Het stuk is een co-productie van de theaters samen met RTL Live Entertainment en het bedrijf Cook a Dream van Ulrike Bürger-Bruijs, bekend van de musicals Petticoat, Droomvlucht, Hij gelooft in mij en De Tweeling. Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen vertolken.