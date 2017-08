Falkenburg verkast naar ADO Den Haag

Oud-Spartaan Erik Falkenburg speelt de komende seizoenen bij ADO Den Haag. De eredivisieclub heeft de aanvallende middenvelder voor twee seizoenen vastgelegd.

De Leidenaar speelde de afgelopen twee jaar in Tilburg bij Willem II. Hij vertrok daar afgelopen zomer omdat zijn contract afliep. Eerder kwam de voetballer uit voor NAC, Go Ahead Eagles, NEC, AZ en Sparta. In 239 wedstrijden in de eredivisie scoorde Falkenburg 55 keer.

Jeffrey van As, manager voetbalzaken van ADO Den Haag, is blij met de komst van Falkenburg. "Erik stond al geruime tijd op ons lijstje. Hij is een multifunctionele speler die zowel op het middenveld als in de voorhoede ingezet kan worden. En Erik kan goals maken. Kortom, een prima aanwinst voor onze club," zegt hij op de website van ADO Den Haag.