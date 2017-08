Terell Ondaan duikt op bij PEC Zwolle

Voormalig Excelsior-speler Terell Ondaan tekent voor één jaar bij PEC Zwolle. De buitenspeler speelde tot afgelopen seizoen in Kralingen en zou dit jaar beginnen bij het Turkse Erzurumspor. Het avontuur heeft echter slechts twee maanden geduurd.

Technisch-directeur PEC Zwolle Gerard Nijkamp ziet met de komst van de voetballer meer mogelijkheden in de aanval, "Het is een snelle, explosieve speler met een goede actie en voorzet. Aangezien een transfer van Terell naar Turkije anders is uitgepakt, kregen wij nu de gelegenheid hem vast te leggen."

De transfer naar Zwolle is opvallend. Begin juli kwam de 23-jarige aanvaller niet opdagen bij de eerste training van de Kralingers omdat hij graag een transfer naar het buitenland wilde maken. Zijn inmiddels alweer oude club BB Erzurumspor komt komend seizoen uit op het tweede niveau van Turkije, nadat het afgelopen seizoen wist te promoveren vanuit het derde niveau.