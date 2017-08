ARCHIEF RIJNMOND 27 aug 2017 - Digitale krant

Afgelopen week is een eind gekomen aan een soort traditie.Een traditie die alleen mijn Rijnmond-collega’s kennen.

Een belangrijk deel van mijn collega’s ziet mij alleen op vrijdagmiddag, wanneer ik bij Rijnmond ben om een bijdrage te leveren aan het programma van Marcia Tap.

Van die gelegenheid maakte ik alweer een tijd gebruik om het AD/Rotterdams Dagblad van de hele week te verzamelen.

Een paar jaar geleden heb ik mijn abonnement op die krant opgezegd. Ik vond ‘m te populistisch geworden. En daar wilde ik niet aan meebetalen.

Maar ik was ook een beetje verknocht aan alle Rotterdamse verhalen in de enige dagelijkse papieren krant die Rotterdam nog kent. Ik haalde daar geregeld dingen uit waar ik op enig moment voor de radio wat mee kon. Dus dan maar op vrijdag de redactie afstruinen voor de oude kranten van die week.

Heel wat keren heb ik als een soort behoeftige zwerver in de oud papier-bakken bij diverse buro’s staan graaien op zoek naar nog net die ene editie die ik miste.

In het begin vroegen collega’s nog weleens wat ik in ’s hemelsnaam zocht, maar gaandeweg werd mijn gewroet geloof ik onderdeel van de vaste vrijdag-routine. Het werd traditie.

Aan die traditie is van de week een eind gekomen door het digitale krantenabonnement dat ik dan toch maar heb genomen. Kost niet zo veel, scheelt gedoe, en nu lees ik de krant thuis, achter m’n buro op de vaste computer, of, liggend op de bank, op een iPad.

Alleen: ik merk dat deze verandering – zoals zo vaak bij veranderende patronen – een zekere geestelijke aanpassing vraagt.

Ik vind het nog een beetje lastig om een goede schifting te maken in wat ik nou wèl helemaal ga lezen in de digitale krant, wat ik alleen diagonaal tot me neem, en wat ik helemaal oversla.

In de papieren krant ging dat bijna gedachteloos, in de digitale krant moet ik als het ware nog mijn weg vinden, ook al gaat het kwa opmaak om exact dezelfde krant.

Op zo’n scherm lijkt alles op de een of andere manier even belangrijk. Het ziet er allemaal schitterend uit, haarscherp beeld, fijne foto’s, hoe sterk je ook inzoomt. Het doet bijna pijn om iets over te slaan.

Van de week, ruggelings op de bank, met de digitale krant op de iPad voor me, moest ik terugdenken aan het half jaar of zo dat ik ooit in São Paulo, Brazilië, heb gebivakkeerd, nu zo’n dertig jaar geleden.

Ik was ingetrokken bij mijn Braziliaanse vriendin, overwoog om te blijven, en leerde vrij snel de taal, mede door het volgen van het nieuws op tv. Internet was er nog niet, maar met een beetje handig schakelen kon ik op een avond eenzelfde nieuwsfeit op zes of zeven commerciële kanalen in steeds iets andere bewoordingen tot me nemen. Dan gaat het snel met je Braziliaans-Portugees.

Wat ik alleen, ook hier, lastig vond: een onderscheid maken tussen wat wèl en wat niet belangrijk was. Zoals in de digitale krant op de iPad àlles er geweldig uitziet, brachten al die nieuwslezers voor mijn gevoel elk bericht alsof het lot van de wereld ervan af hing. Alles. Werd. Met nádruk. Gebracht. Alles leek van de grootste importantie.

In de intonatie van Harmen Siezen proefde ik in Nederland nog weleens relativering, maar hier?

Er was zelfs één nieuwslezer die in menig bulletin gewoonweg kwáád werd. Ik weet nog steeds zijn naam: Ney Gonçalves Dias. Dan speelde ergens een corruptiezaak, die hij als laatste onderwerp in het nieuws aansneed, hij sprak er schande van, verhief zijn stem, en eindigde het journaal dan met boos uit de camera kijken.

De eerste keren kon ik mijn ogen niet geloven.

Wat was dit voor vertoning?

Wat had dit nog te maken met ongekleurde, op feiten gebaseerde journalistiek?

Het zal even hebben geduurd, maar gaandeweg zag ik dat deze nieuwslezer zijn woede bewaarde voor zaken waarbij morele verontwaardiging inderdaad op zijn plek was. Ik leerde hem ‘lezen’.

Zoals ik ook de andere journaals en presentatoren leerde te plaatsen op de schaal van rellerigheid en overdrijving.

Ik leerde onderscheid te maken.

Zoiets zal met die digitale krant ook wel gebeuren.

Daarin leer je ook alles te ‘wegen’.

Al zal het misschien langer duren voordat ik helemaal verlost ben van mijn vrijdagse reflex. Dat ik niet bij de aanblik van de diverse papierkorven op de redactie al meteen mijn mouwen ga opstropen.

Het kon weleens even duren voordat de papieren zwerver in mij zich realiseert dat aan een zekere traditie een end is gekomen.



