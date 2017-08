De Nooijer: 'Meer spelers hebben wij niet nodig'

FC Dordrecht presenteerde woensdag weer twee nieuwe spelers. Danny Bakker komt over van SC Cambuur en Andreas Calcan van Willem II. Allebei op huurbasis. Trainer Gérard de Nooijer is blij met zijn aanwinsten. "Andreas is een buitenspel, een goede voetballer voor ons met snelheid en een passeeractie. Bakker wilden wij van de winter al, jongen met een linkerbeen die goed kan voetballen."

De Nooijer heeft de laatste weken veel nieuwe spelers gehaald. "Meer spelers hebben wij niet nodig," belooft de oefenmeester, die zich richt op de competitiewedstrijd tegen FC Emmen. "FC Emmen gaat bovenin meedraaien, zijn prima gestart met vier punten. Een goede ploeg met veel loopvermogen. We kunnen aan de bak." Dat doet FC Dordrecht met Gustavo Hamer, die uitviel tegen Jong FC Utrecht en een scheurtje heeft in zijn middenvoetsbeen. Hij traint gewoon weer volledig mee. "Hij gaat spelen vrijdag."