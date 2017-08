Aannemer bezorgt leerlingen Erasmiaans Gymnasium vrije middag

Foto: Tessa Hofland

Alle leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam hebben woensdagmiddag onverwacht vrij gekregen. In de school was geen elektriciteit meer, omdat een aannemer in de buurt van de school een kabel had geruïneerd.

Nadat rond 14.00 uur de stroom was uitgevallen, ging in de school het brandalarm af. "Dat konden ze niet meer uitzetten, waardoor iedereen de rest van de middag vrij heeft gekregen", laat een van de leerlingen weten. De school werd door een BHV-ploeg ontruimd. De schoolleiding heeft de ouders een mail gestuurd. "We willen benadrukken dat er op geen enkel moment gevaar is geweest voor leerlingen of medewerkers. We gaan ervan uit dat morgen alle lessen weer doorgang vinden." Op het Erasmiaans Gymnasium zitten zo'n 1200 leerlingen. De school staat aan de Wytemaweg, tegenover het Erasmus MC.