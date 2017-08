Veiling Feyenoord-shirt voor geplaagde Gyan

Feyenoord-supporter Jan de Knecht heeft zijn ingelijste shirt van oud-Feyenoorder Cris Gyan beschikbaar gesteld voor een veiling. De Knecht hoopt met de actie veel geld in te zamelen voor de Ghanees, die in de financiële problemen is gekomen door gezondheidsproblemen.

Het shirt van Gyan is een wedstrijdshirt uit het kampioensjaar van Feyenoord in 1999. Het idee om een veiling te starten is mede ingegeven door het feit dat schrijver Michel van Egmond een boek geschreven heeft over Gyan, waarvan de opbrengst voor een groot gedeelte naar de oud-verdediger van Feyenoord gaat. Gyan won met Feyenoord de UEFA-cup in 2002 en de landstitel in 1999. In de Kuip was de rechtsback een publiekslieveling. In zijn biografie komt naar voren hoe het komt dat hij in de schulden terecht kwam.

Afgelopen maandag werd in Bar Panenka het eerste exemplaar van zijn biografie 'King' door Gyan uitgereikt aan Leo Beenhakker.

De Knecht hoopt minimaal 10.000 euro op te halen met het ingelijste shirt van Gyan.