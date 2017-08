Schiet- en vechtpartij Melissantstraat staan los van elkaar

De schietpartij en de vechtpartij in de Rotterdamse Melissantstraat hebben niets met elkaar te maken. Dat zegt de politie na onderzoek.

Afgelopen maandag gingen dertien mensen met elkaar op de vuist bij een familieruzie. Een 17-jarige jongen raakte lichtgewond toen hij werd gestoken. De politie heeft daarna vijf mannen uit Rotterdam en Barendrecht aangehouden.

Dinsdag was het opnieuw raak in de Melissantstraat. Toen werd er meerdere keren geschoten. Een 29-jarige Rotterdammer meldde zich even later op het politiebureau. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij.