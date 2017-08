Justitie eist negen jaar cel en tbs tegen verdachte van brandstichting Hellevoetsluis

De brand in de Gruttostraat in Hellevoetsluis De brand in de Gruttostraat

Als het aan Justitie ligt gaat de 49-jarige Evert R. negen jaar de gevangenis in voor het stichten van branden in Hellevoetsluis. Ook zou hij tbs moeten krijgen. Mocht het niet lukken om hem tbs op te leggen dan zou R. veertien jaar de cel in moeten.

De Spijkenisser stond woensdag voor de rechtbank in Dordrecht voor drie branden bij leden van eenzelfde familie, in april en mei 2016. Evert R. zou het niet kunnen hebben verkroppen dat zijn ex met een andere man omging en stichtte branden bij deze man en bij zijn verwanten. Justitie vermoedt dat R. ook verantwoordelijk is voor de fatale brand in de Gruttostraat in Hellevoetsluis, maar heeft daar geen hard bewijs voor. Bij die brand kwam een hoogbejaard echtpaar uit dezelfde familie om het leven. De verdachte ontkent elke betrokkenheid bij de branden.