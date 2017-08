Beleef de Nacht van de Kaap op Radio Rijnmond

Radio Rijnmond zendt zaterdagavond de 'Nacht van de Kaap' rechtstreeks uit. Roland Vonk en Ronald van Oudheusden doen tussen 18:00 en 0:00 uur uitgebreid verslag van het gezelligste festival van Nederland.

"Levensliederen en sterke verhalen" is het motto van het jaarlijkse muziek- en theaterfestival op Katendrecht. Op diverse plekken treden artiesten op, worden verhalen verteld en wordt het roemruchte verleden van De Kaap gevierd met zang, dans en drank.

In een rechtstreekse radio uitzending die om 18.00 uur start en duurt tot middernacht hoor je veel muziek van optredende artiesten, staan we stil bij de geschiedenis van De Kaap, brengen we de sfeer van Katendrecht.

En natuurlijk zenden we integraal de 'Ode aan de Nacht' met onder andere Paul de Leeuw, Brigitte Kaandorp, Pierre van Duyl en Henk Numeijer uit. Het bijzondere concert van tal van artiesten duurt van 21:00 uur tot 23:00 uur.

De Nacht van de Kaap is op en rond het Deliplein in Rotterdam-Zuid en duurt tot in de kleine uurtjes met bands als Sven Hammond, My Baby, The Dawn Brothers en Los Paja Brava.

Het festival is uitverkocht maar op Radio Rijnmond hoef je niets te missen. Ook via de social mediakanalen van RTV Rijnmond zal De Nacht van de Kaap te zien en horen zijn!