Justitie laat agressieve hond afmaken

Video-still, gemaakt nadat de hond het meisje had aangevallen

De hond, die ruim een week geleden een meisje in Rotterdam-Bospolder ernstig verwondde, heeft een spuitje gekregen. De reu is afgemaakt op last van het Openbaar Ministerie.

Het dier beet het 8-jarige kind in haar arm en weigerde los te laten. Het meisje liep diepe bijtwonden op in haar bovenarm. Een vrouw wist de hond uiteindelijk te verjagen met een stok en een tegel. De 69-jarige eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van zware verwonding door schuld.